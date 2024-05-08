Гоша Рубчинский участвует в переговорах о концерте Канье Уэста в Москве

В переговорах по поводу возможного концерта американского скандального рэпера Канье Уэста участвует российский дизайнер Гоша Рубчинский, который с прошлого года работает с артистом. Об этом «Звезде» рассказал глава концертного агентства, которое ранее приглашало рэпера в Россию, Эдуард Ратников.



Ратников прокомментировал ранее опубликованную в средствах массовой информации новость о том, что американский рэпер Канье Уэст якобы планирует дать концерт в «Лужниках». По его словам, кто-то из журналистов «недобросовестно услышал об этой возне и выдал желаемое за действительное» с непроверенными данными.

«Я позвонил в руководство "Лужников" уточнить, нет ли каких-то новостей на этот счет. Получил четкую и ясную информацию, что никто никаких переговоров не ведет, никаких концертов Канье Уэста в "Лужниках" не планируется, из чего можно сделать вывод, что это фейк ньюс», - сказал Ратников.

Он также рассказал, что более полутора месяцев назад обсуждал вопрос проведения концерта американского рэпера, однако встретил «незаинтересованное отношение». По его словам, до обсуждения финансовой стороны вопроса они также не дошли. Вскоре все попытки его концертного агентства договориться о проведении концерта Канье Уэста в России сошли на нет, подытожил Ратников.

По его словам, «охота» российских концертмейкеров на Канье началась после его заявления о том, что он будет «ездить с турами в Россию и Африку», после того как от него начали открещиваться разные бренды из-за его антисемитских высказываний.

«Мы, конечно, не могли пропустить такое заявление и связывались с его менеджерами, чтобы обсудить потенциальную возможность. Как ни странно, мы не встретили большого энтузиазма и дискуссия сошла на нет. Но я знаю, что коллеги по цеху, видимо в партнерстве с Яной Рудковской, активно договариваются с представителями Канье», - сказал Ратников.

Ранее в СМИ появилась информация о грядущем приезде американского рэпера в Россию. Отмечалось, что выступление запланировано на 8 июня и состоится на столичном стадионе «Лужники». Кроме того, говорилось, что Уэста якобы должна была сопровождать его супруга Бьянка Цензори. Затем российский продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Россию все-таки посетит, но уже осенью.