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Суд обратил имущество группы «Макфа» в доход государства

Иск подал заместитель Генпрокурора РФ.
Мария Зайцева 2024-05-08 15:59:20
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости

Суд в Челябинске удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора России по обращению в доход России имущества производителя макарон «Макфа». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе «Макфы» по итогам заседания

Центральный районный суд Челябинска начал рассматривать дело 6 мая, затем прервался на перерыв до 7 мая, в тот день заседание продлилось весь день и возобновилось 8 мая в 7 утра по московскому времени. Судебное заседание проходит в закрытом для СМИ режиме.

Из копии документа в распоряжении РИА Новостей следует, что арест наложен на 100% АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», все акции АО «Долговское» и другие предприятия, указана сумма в 100 триллионов рублей.

В карточке дела на сайте суда указано, что советчиками по иску являются более 30 компаний и 10 человек, включая основателя «Макфы», бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего генерального директора «Макфы», экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова.

В пресс-релизе «Макфы» заявлено, что решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции в установленный законом срок.

Ранее по делу об изъятии «Макфы» арестовали счета и активы на 100 триллионов рублей.

#суд #имущество #государство #юревич #Макфа
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