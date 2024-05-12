III Пасхальный Хоровой собор: прямая трансляция

Третий Пасхальный Хоровой собор проходит 12 мая 2024 года в стенах Патриаршего собора во имя Воскресения Христова - Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации. Начало в 16:00.

В концертной программе принимают участие: Православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ «ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО», Хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного Университета им. Благоверного князя Александра Невского, Православный хор Московского Военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова Министерства обороны РФ, Объединенный хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской духовной академии, Хор Сретенского Монастыря, Хор Академического музыкального училища при МГК имени П.И. Чайковского, Хор «Мелодия» детской музыкальной школы им. Майкапара.

Традиционно в программу будет включена духовная музыка, произведения русских, советских и современных композиторов. Будут исполнены произведения Григория Львовского «Тропарь Пасхи», Николая Уварова - «Ангел вопияше», Юрия Костюка «О тебе радуется» и другие.