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Агитпоезд «Сила в правде» прибыл в Москву

Среди встречающих состав был замминистра обороны России Виктор Горемыкин.
2024-05-08 15:18:04
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Агитационный поезд «Сила в правде» накануне Дня Победы прибыл в столицу России - Москву. 

Поезд, начавший свой путь 23 февраля, завершил свой путь по российским регионам в преддверии праздника 9 Мая. 

В его составе - девять выставочных вагонов, которые посвящены истории Великой Отечественной, современному вооружению и военной технике. Есть и интерактивные площадки. 

Кроме этого, на платформах поезда представлена трофейная техника, которую ВС РФ добыли в зоне специальной военной операции. 

За 76 дней поезд преодолел более 34 тысяч километров, сделав остановки в 75 населенных пунктах. Его посетили более 560 тысяч человек, включая 3 000 участников спецоперации. 

В митинге, посвященном встрече поезда, приняли участие замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин, ветераны Великой Отечественной, представители РЖД и «Юнармии». 

В рамках проводимых торжеств состоялась передача трех боевых знамен воинских частей, сформированных в годы Великой Отечественной, в Музей обороны Москвы. Также Горемыкин вручил государственные награды участникам спецоперации. 

Все завершилось выступлением артистов Центрального академического театра Российской армии и Центрального дома Российской армии имени Фрунзе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#в стране и мире #9 мая #день победы #Виктор Горемыкин #сила в правде
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