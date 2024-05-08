Агитпоезд «Сила в правде» прибыл в Москву

Агитационный поезд «Сила в правде» накануне Дня Победы прибыл в столицу России - Москву.

Поезд, начавший свой путь 23 февраля, завершил свой путь по российским регионам в преддверии праздника 9 Мая.

В его составе - девять выставочных вагонов, которые посвящены истории Великой Отечественной, современному вооружению и военной технике. Есть и интерактивные площадки.

Кроме этого, на платформах поезда представлена трофейная техника, которую ВС РФ добыли в зоне специальной военной операции.

За 76 дней поезд преодолел более 34 тысяч километров, сделав остановки в 75 населенных пунктах. Его посетили более 560 тысяч человек, включая 3 000 участников спецоперации.

В митинге, посвященном встрече поезда, приняли участие замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин, ветераны Великой Отечественной, представители РЖД и «Юнармии».

В рамках проводимых торжеств состоялась передача трех боевых знамен воинских частей, сформированных в годы Великой Отечественной, в Музей обороны Москвы. Также Горемыкин вручил государственные награды участникам спецоперации.

Все завершилось выступлением артистов Центрального академического театра Российской армии и Центрального дома Российской армии имени Фрунзе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.