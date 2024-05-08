Ветеран рассказала, как спасала красноармейцев под обстрелом нацистов

Вера Ивановна Метальникова ушла добровольцем на фронт в 1942 году. Ей было тогда всего 18 лет. Первый год войны отработала в госпитале, а потом отправилась помогать солдатам на поле боя.

«Страшно. То недолет, то перелет, то недолетел снаряд, то перелетит, то рядом разорвется. Конечно, страшно», - рассказывает ветеран.

На груди Метальниковой висит орден «Отечественной войны», медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За отвагу». За что получила последнюю, рассказывает скромно. Переезжали на машине в другой населенный пункт, но на пути их поджидал вражеский танк. Сдать назад не успели - уже были пробиты колеса. Вера Ивановна спряталась за автомобилем.

«А потом ранило командира. И я его тащила в безопасное место. Тащить было не очень далеко. Взяла его в госпиталь, а сама вернулась в свою часть», - говорит Метальникова.

Всю свою работу на полях сражений Вера Ивановна описывает кратко: «служба есть служба». Эмоций практически не выдает, хотя каждый боевой день будто бы врезался в память до мельчайших подробностей. Например, как дошла до Туапсе в конно-санитарной роте. Носилки лежали на спине лошади. Везли на эвакуацию раненных.

«Упала лошадь на правое колено. И носилки перевернулись прямо в сторону оврага. Страшно. Раненый там кричит. Не знаю, как девчонками мы подняли, но ногу как-то подняли. Она стала на свои ноги и пошли дальше», - вспоминает ветеран.

Лучшая подруга, с которой бок о бок шли с начала войны, попала под артобстрел, а Вера Ивановна выжила по счастливой случайности.

«А я осталась жива, потому что у меня порвались сапоги, и мне нужно было подчинить сапоги или пошить. И я осталась», - отмечает Метальникова.

И еще один день отчетливо помнит. Это были бои в Новороссийске. С Малой земли вывозили раненных под Кабардинку. Шел строй моряков. Неожиданно из него вышел один из солдат, Василий Перов - муж сестры. На него уже дважды приходила похоронка, но оказался жив. Вера Ивановна дошла до Кабардинки. Там чудом выжила во второй раз - снаряд попал в дом. Получила контузию. А затем спаслась еще раз, когда ехала получать медикаменты на попутной машине.

«Остановилась, села в машину, там под кабиной было сиденье. Села, а потом едем, машина переворачивается, переворачивается. Я встала на ноги, отскочила, машина перевернулась кверху ногами», - рассказывает Вера Ивановна.

Она прошла все сражения на Кубани и выдвинулась дальше в Крым, Украину и Белоруссию. Победу встретила под Прагой. Как это было, Вера Ивановна уже плохо помнит. Недавно отметила 100-летний юбилей. Теперь, говорит, совсем память подводит.

Есть еще одна маленькая история - уже на любовном фронте. Еще до начала войны она встречалась с курсантом летного училища Иваном. Планировали пожениться, но оказались на разных фронтовых направлениях. А встретились совсем случайно в соседней от Краснодара станице.

«Под Ленинградом он воевал в аэросанях. Были такие войска, винты такие на лыжах. Они забрасывали разведку в тыл у немцам. Завивку себе сделала, что-то губы красить стала, к чему бы это? Но не предали значения. Оказывается, они решили сыграть свадьбу. Встретились, поженились», - сказал Николай Шумиленко, зять Веры Метальниковой.

Сохранились фото, где они вместе празднуют День Победы. А рядом в альбоме лица тех, с кем она прошла войну. Здесь же, на черно-белых снимках, такие же, как она, молодые фронтовики.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.