Североатлантический альянс назвал даты саммита в США

Саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в США, заявила пресс-служба НАТО. В сообщении сказано, что встреча пройдет под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга. Программа саммита будет озвучена позднее.

«США примут саммит НАТО в Вашингтоне 9, 10 и 11 июля 2024 года», - сообщает пресс-служба.

По информации итальянской газеты Corriere della Sera, на встрече НАТО планирует утвердить указ о запрете прямого вмешательства в военный конфликт с Украиной. Также на саммите обсудят вопрос о передаче руководства «группой Рамштайн», которая занимается помощью ВСУ, штаб-квартире НАТО в Брюсселе.