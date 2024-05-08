МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Керчи задержан планировавший подрыв железной дороги по заданию из Киева

Установлено, что куратор из украинских спецслужб обучал задержанного обращению со взрывчаткой.
Алексей Курильченко 2024-05-08 13:36:59
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

В Керчи силовики задержали местного жителя, который планировал совершить подрыв железной дороги. Установлено, что фигурант дела действовал по заданию украинских спецслужб. Об этом «Звезде» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, задержанный готовился к теракту с декабря прошлого года. Обращению со взрывчаткой его обучал куратор, представившийся Артемом. В апреле задержанный приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, дома у него нашли микросхемы, поражающие элементы, взрывчатое вещество и провода.

Также известно, что задержанный нигде не работал. Ранее он был судим за грабеж. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт».

 

#Керчь #Теракт #спецслужбы #Железная дорога #наш эксклюзив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049