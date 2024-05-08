В Керчи задержан планировавший подрыв железной дороги по заданию из Киева

В Керчи силовики задержали местного жителя, который планировал совершить подрыв железной дороги. Установлено, что фигурант дела действовал по заданию украинских спецслужб. Об этом «Звезде» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, задержанный готовился к теракту с декабря прошлого года. Обращению со взрывчаткой его обучал куратор, представившийся Артемом. В апреле задержанный приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, дома у него нашли микросхемы, поражающие элементы, взрывчатое вещество и провода.

Также известно, что задержанный нигде не работал. Ранее он был судим за грабеж. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт».