Четыре сотрудника МЧС пострадали при обстрелах ДНР со стороны ВСУ

За прошедшие сутки 7 мая украинские боевики 11 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики. Во время них пострадали четыре сотрудника регионального МЧС, также один мирный житель ранен.

По информации представительства республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), по пять обстрелов произошло на Донецком и Горловском направлениях, и один на Светлодарском.

«Одиннадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - уточнило ведомство в Telegram-канале.

При атаках противника повреждения получили четыре жилых дома и пожарная автоцистерна.

Представительство ДНР добавило, что при обстрелах украинские боевики применили 39 различных боеприпаса.