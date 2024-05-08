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Четыре сотрудника МЧС пострадали при обстрелах ДНР со стороны ВСУ

Противник 11 раз атаковал территорию ДНР, ранив четырех работников республиканского МЧС и одного местного жителя.
Дарина Криц 2024-05-08 01:23:02
© Фото: РИА Новости

За прошедшие сутки 7 мая украинские боевики 11 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики. Во время них пострадали четыре сотрудника регионального МЧС, также один мирный житель ранен.

По информации представительства республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), по пять обстрелов произошло на Донецком и Горловском направлениях, и один на Светлодарском.

«Одиннадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - уточнило ведомство в Telegram-канале.

При атаках противника повреждения получили четыре жилых дома и пожарная автоцистерна.

Представительство ДНР добавило, что при обстрелах украинские боевики применили 39 различных боеприпаса.

#в стране и мире #ДНР #сцкк #ранения #обстрелы всу #МЧС ДНР
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