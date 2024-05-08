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Знаменитое движение бойскаутов в США сменило название из-за девочек

Переименование организации связано с пятой годовщиной участия в организации девочек.
Глеб Владовский 2024-05-08 11:38:56
© Фото: Jack Kurtz, ZUMAPRESS, Globallookpress

Движение «Бойскауты Америки» переименовано в «Скаутов Америки» в связи с участием в нем девочек. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

Уточняется, что ребрендинг приурочен к пятилетней годовщине принятия в организацию девочек. По данным организации, общее число участниц составляет свыше 176 тысяч человек. Из них 6 000 являются обладательницами почетного звания «выдающийся скаут-орел».

«Хотя наше название будет новым, наша миссия останется неизменной - мы стремимся научить молодых людей быть готовыми к жизни», - говорится в сообщении.

Изменения вступят в силу 8 февраля 2025 года, в 115-ю годовщину организации.

Члены этой военно-политической организации, история которой насчитывает более 100 лет, выполняют общественно важные поручения, занимаются волонтерством, участвуют в спасательных операциях, а также проводят собственные выезды на природу и соревнования.

В настоящий момент в ней состоит около 477 тысяч молодых людей.

#в стране и мире #сша #движение бойскаутов
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