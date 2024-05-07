ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих, гаубицы М198 и Д-30

Армия Украины за сутки потеряла более 160 военнослужащих, а также два танка и три автомобиля. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.



«Подразделение группировки войск "Восток" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Подразделение группировки заняли более выгодные рубежи», - рассказал начальник пресс-центра.



Группировка войск «Восток» нанесла поражения формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровки, Пречистовки Донецкой Народной Республики, сказано в сообщении Минобороны России. Гордеев уточнил, что подразделение группировки отразили контратаку противника в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.



Со слов начальника пресс-центра группировки «Восток», потери ВСУ составили 155-мм гаубица М198 производства США и три 122-мм гаубицы Д-30.