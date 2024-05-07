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ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих, гаубицы М198 и Д-30

Подразделение группировки нанесли поражения формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад в районах Водяное, Макаровки, Пречистовки.
Услада Дубинина 2024-05-07 08:21:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Армия Украины за сутки потеряла более 160 военнослужащих, а также два танка и три автомобиля. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. 


«Подразделение группировки войск "Восток" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Подразделение группировки заняли более выгодные рубежи», - рассказал начальник пресс-центра.


Группировка войск «Восток» нанесла поражения формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровки, Пречистовки Донецкой Народной Республики, сказано в сообщении Минобороны России. Гордеев уточнил, что подразделение группировки отразили контратаку противника в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.


Со слов начальника пресс-центра группировки «Восток», потери ВСУ составили 155-мм гаубица М198 производства США и три 122-мм гаубицы Д-30. 

 

 

#ВСУ #Армия РФ #миноборны рф #группировка войск #СВО
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