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На кыргызско-таджикской границе произошла стрельба

На данный момент обстановка на кыргызско-таджикской границе стабильная, уточнили в погранведомстве Киргизии.
Игнат Далакян 2024-05-07 20:19:52
© Фото: Игорь Егоров, РИА Новости

Инцидент со стрельбой произошел на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-центр киргизской погранслужбы.

«На кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия», - заявил представитель пресс-центра.

Он отметил, что около 12:20 по местному времени недалеко от села Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Киргизии заметил граждан Таджикистана, которые пасли скот на киргизской территории в 250-300 метров от линии государственной границы.

«Требования пограничников покинуть территорию Кыргызстана граждане Таджикистана проигнорировали», - рассказали в погранведомстве.

Также отмечается, что чабаны стали закидывать военнослужащих камнями. Один из них совершил 2-3 выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана, добавили в пограничном ведомстве Кыргызстана.

В пресс-центре уточнили, что на данный момент обстановка на границе стабильная.

#в стране и мире #стрельба #граница #таджикистан #киргизия
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