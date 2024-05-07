В посольстве США отказались комментировать отъезд Трейси из России

В американском посольстве в Москве не стали комментировать информацию о местонахождении главы дипмиссии США Линн Трейси.

«Информация о местонахождении посла не распространяется», - заявили «Звезде» в посольстве.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что посол США Линн Трейси уехала на определенное время из России. По его словам, соответствующую информацию передали в российский МИД за определенное время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов на церемонию инаугурации президента РФ.

Между тем накануне стало известно, что Германия приняла решение отзывать из Москвы своего посла Александера Ламбсдорфа для проведения консультаций. В качестве причины такого решения назывались обвинения в адрес РФ в якобы совершении кибератак на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ).