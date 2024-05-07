МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В посольстве США отказались комментировать отъезд Трейси из России

О том, что американский посол покинула Россию, ранее сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Кирилл Кунецкий 2024-05-07 12:11:37
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

В американском посольстве в Москве не стали комментировать информацию о местонахождении главы дипмиссии США Линн Трейси.

«Информация о местонахождении посла не распространяется», - заявили «Звезде» в посольстве.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что посол США Линн Трейси уехала на определенное время из России. По его словам, соответствующую информацию передали в российский МИД за определенное время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов  на церемонию инаугурации президента РФ.

Между тем накануне стало известно, что Германия приняла решение отзывать из Москвы своего посла Александера Ламбсдорфа для проведения консультаций. В качестве причины такого решения назывались обвинения в адрес РФ в якобы совершении кибератак на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

#Россия #сша #посольство #посол #наш эксклюзив #Линн Трейси
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049