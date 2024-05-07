МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент прибыл на церемонию в Большой Кремлевский дворец

Инаугурация пройдет в Андреевском зале.
Глеб Владовский 2024-05-07 12:01:27
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский Дворец.

Глава государства прошел через Георгиевский и Александровский парадные залы Большого Кремлевского дворца в Андреевский зал, где пройдет официальная церемония.

Российский лидер прошел по алой ковровой дорожке, вдоль которой с обеих сторон находились приглашенные гости. Они приветствовали аплодисментами вступающего в должность главу государства.

Напомним, что Путин в пятый раз примет присягу президента России.

#Кремль #Владимир Путин #инаугурация президента РФ #большой кремлевский дворец
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049