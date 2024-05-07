Президент прибыл на церемонию в Большой Кремлевский дворец

Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский Дворец.

Глава государства прошел через Георгиевский и Александровский парадные залы Большого Кремлевского дворца в Андреевский зал, где пройдет официальная церемония.

Российский лидер прошел по алой ковровой дорожке, вдоль которой с обеих сторон находились приглашенные гости. Они приветствовали аплодисментами вступающего в должность главу государства.

Напомним, что Путин в пятый раз примет присягу президента России.