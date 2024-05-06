Группировка «Восток» уничтожила три артиллерийских орудия ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили три единицы артиллерии противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Спикер подчеркнул, что в ходе боевых действий противник потерял 135 военнослужащих, три пикапа, гаубицы FH-70 и «Мста-Б», противотанковое орудие МТ-12 «Рапира», восемь БПЛА самолетного типа и три пункта боепитания.

«Огнем реактивной и ствольной артиллерий, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады, 108-й (бригады. - Прим. ред.) территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного», - сообщил он.

Уточняется, что подразделения группировки войск улучшили положение по переднему краю и сорвали попытки усиления противником передовых позиций в районах населенных пунктов Водяное, Никольское и Чаривное.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.