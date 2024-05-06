В Петербурге вандал облил краской три флага России

В Санкт-Петербурге вандал залил краской три национальных флага и два Знамени Победы на проспекте Королева. Об этом сообщил «360», ссылаясь на источник.

Правонарушение попало на уличные камеры видеонаблюдения.

Одетый в черное мужчина в темное время суток подошел к зданию, на крыльце которого развевался флаг. Предположительно, злоумышленник залил его краской из шприца и скрылся.

В отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела по статьям о надругательстве над государственным флагом Российской Федерации и о реабилитации нацизма. Отмечается, что сотрудники силовых ведомств начали поиски злоумышленника.