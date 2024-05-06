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В Петербурге вандал облил краской три флага России

В отношении злоумышленника завели два уголовных дела по статье о надругательстве над государственным флагом РФ и реабилитации нацизма.
Игнат Далакян 2024-05-06 19:02:53
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Санкт-Петербурге вандал залил краской три национальных флага и два Знамени Победы на проспекте Королева. Об этом сообщил «360», ссылаясь на источник.

Правонарушение попало на уличные камеры видеонаблюдения.

Одетый в черное мужчина в темное время суток подошел к зданию, на крыльце которого развевался флаг. Предположительно, злоумышленник залил его краской из шприца и скрылся.

В отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела по статьям о надругательстве над государственным флагом Российской Федерации и о реабилитации нацизма. Отмечается, что сотрудники силовых ведомств начали поиски злоумышленника.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Уголовное дело #вандал #краска #флаг россии
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