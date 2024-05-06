Подавший сигнал тревоги самолет благополучно сел в Шереметьево

Подавший сигнал тревоги самолет А-321 благополучно совершил посадку в Шереметьево в 15.05 по московскому времени.

В аэропорту отметили, что в воздушной гавани судно встречали аварийно-спасательные расчеты и задействованные службы согласно действующим регламентам.

«Посадка прошла благополучно в 15.05 мск, борт самостоятельно продолжил руление к месту стоянки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь экипажу и пассажирам судна не требуется.

Аэропорт Шереметьево продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет обеспечиваются по расписанию, отметили в воздушной гавани.