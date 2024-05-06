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Подавший сигнал тревоги самолет благополучно сел в Шереметьево

Совершающее рейс Москва - Оренбург воздушное судно развернулось из-за технических неполадок.
Игнат Далакян 2024-05-06 15:25:46
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Подавший сигнал тревоги самолет А-321 благополучно совершил посадку в Шереметьево в 15.05 по московскому времени.

В аэропорту отметили, что в воздушной гавани судно встречали аварийно-спасательные расчеты и задействованные службы согласно действующим регламентам.

«Посадка прошла благополучно в 15.05 мск, борт самостоятельно продолжил руление к месту стоянки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь экипажу и пассажирам судна не требуется.

Аэропорт Шереметьево продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет обеспечиваются по расписанию, отметили в воздушной гавани.

#Самолет #А321 #Шереметьево #посадка #аварийная посадка #техническая неисправность
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