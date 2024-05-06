В Иркутской области горят 30 дачных домов и хозпостроек

На территории садового товарищества «Алюминщик» горят 15 дачных домов и хозпостроек. По данным МЧС России, над тушением пожара работают около 20 специалистов: восемь человек личного состава, 10 человек из лесоохраны. Огонь локализован на площади 620 квадратных метров.

«В Вихоревке ликвидируют пожары, возникшие в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". На месте работают 17 единиц техники, включая инженерную», - сообщает МЧС Иркутской области.

Специалисты на бульдозерах создают противопожарные разрывы для предотвращения распространения огня. Причиной пожара называют порывистый ветер. Мэр Братского района Александр Дубровин призвал местных жителей не отказываться от эвакуации на автобусах и автомобилях. Режим ЧС вводят в Братском районе Иркутской области из-за пожаров.