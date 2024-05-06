Забайкальские «Буки» сбили ракеты Storm Shadow и ATACMS

ЗРК «Бук» выбирается из своего укрытия. От действий расчета из Забайкалья зависят жизни наших бойцов на земле. Поступила информация, что враг запустил ракеты, и их нужно сбить во что бы то ни стало.

Чтобы развернуться в боевое положение ЗРК нужно выехать на открытое ровное место, где нет помех, сделать работу за минуты и быстрее покинуть эту локацию. Наземные войска группировки «Восток» называют своих зенитчиков ангелами, потому что они оберегают их от реактивных снарядов и ракет таких, как Storm Shadow и ATACMS. Вовремя сбивая их в небе.

«По целям уже больше 20. Это цели в основном HIMARS или "Ольха"», - говорит заместитель командира батареи ЗРК «Бук» с позывным Одиннадцатый.

Катапульта моментально запускает в небо барражирующий боеприпас «Ланцет». Ударный комплекс с X-видными крыльями, как хищная птица летит и находит свою жертву. В этот раз морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота поразили технику, оборудование радиосвязи и опорники националистов в районе недавно освобожденной Новомихайловки.

«Ланцет» работает в паре с разведывательным беспилотником ZALA, который корректирует и снимает видео того, как действует «Ланцет». Этот тандем является настоящим кошмаром ВСУ. Корпуса дронов выполнены из композитных материалов поэтому практически не видны для вражеского ПВО. Новые «Ланцеты» выпускаются с камерами ночного видения.

Для перевозки в том числе и расчетов БПЛА в армию поступили мотовездеходы по типу багги. Они должны увеличить мобильность наших войск. Впереди три места и сзади большой багажник.

Такая техника очень нужна нашим воинам и позволяет решать широкий спектр задач. От подвоза боеприпасов до эвакуации раненых. Конструкция позволяет устанавливать пулеметы, минометы и ПЗРК. Может использоваться, как легкая разведывательная машина, транспорт для дозора, рейдов и поисково-спасательных операций, повышая эффективность и выживаемость наших подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.