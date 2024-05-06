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Задержанный в Тамбове рассказал, как получил задание на теракты в городе

Фигурант уголовного дела посещал интернет-ресурсы запрещенных украинских террористических организаций, после чего был завербован спецслужбами киевского режима.
Алексей Курильченко 2024-05-06 09:59:00
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Задержанный в Тамбове гражданин РФ, планировавший совершить теракты у зданий суда, выполнял задание от сотрудника украинских спецслужб. Об этом он рассказал в ходе допроса, кадры которого опубликовала пресс-служба Федеральной службы безопасности. Фигурант уголовного дела рассказал, что с 2023 года регулярно посещал сайты запрещенных в РФ украинских террористических организаций.

«В марте 2023 года я стал посещать сайты террористических организаций "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*. Вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонял меня совершать диверсионно-террористические акты на территории России», - рассказал фигурант.

В марте 2024 года задержанный получил задание на совершение терактов у зданий Тамбовского областного и Тамбовского арбитражного судов. Он был задержан в момент подготовки самодельного взрывного устройства.

Как сообщили в ФСБ РФ, фигурант планировал заложить два взрывных устройства в заброшенном здании под строительным мусором. Попытку заложить бомбу обнаружили сотрудники РЖД, на место были вызваны сотрудники ФСБ. Фигурант был задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

* Террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.

#Теракт #спецслужбы #ФСБ РФ #Тамбов #Допрос
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