Пекари изготовили куличи для бойцов группировки прикрытия госграницы

В преддверии праздника Пасхи специалисты полевого хлебозавода группировки прикрытия государственной границы изготовили десятки тысяч пасхальных куличей для бойцов, которые выполняют боевые задачи на госгранице. Задача по изготовлению пасхального угощения легла на плечи пекарей, которые ежедневно готовят хлеб для бойцов группировки прикрытия госграницы.

Все ингредиенты для изготовления пасхальной выпечки специалисты службы материально-технического обеспечения (МТО) заготовили заранее. На подвижном армейском хлебозаводе всему свое время: 2 часа на то, чтобы тесто подошло, 40 минут - на выпечку.

«Праздник - есть праздник. То, что куличи печем - уже какая-то радость есть на душе. Пирожки с джемами делаем, с начинками разными. Стараемся солдат удивить, чтобы они в боевом духе были», - поделился пекарь Игорь.

Опара на молоке, отдельно взбитые яичные желтки с сахаром, сливочное масло и мука - этот классический рецепт пекари знают наизусть. Только на начальном этапе куличи внешне напоминают обычные буханки хлеба, которые здесь ежедневно выпекают для отправки бойцам на передовую. Полевая хлебопечка за одну загрузку способна испечь более ста куличей. В общей сложности за сутки пекари смогли приготовить до 1 000 пасхальных лакомств. Здесь же на месте пекари придают куличам окончательный праздничный вид. Рецепт глазури традиционный - сахар и яйцо.

Доставили куличи водители и сопровождающие грузовых машин службы обеспечения тыла. Прямо на передовой тыловики передали угощения бойцам мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

Работа специалистов службы МТО тоже сопряжена с риском. Больше всего им угрожают БПЛА украинских боевиков. Чтобы обеспечить необходимую безопасность, водители и сопровождающие используют детекторы дронов и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для их подавления.

«Они нас ждут, конечно. Мы организовываем праздник, привозим куличи, радуем на позициях. Им этого не хватает. Опасности, я думаю, у нас не возникнет на пути: праздник светлый, Бог с нами, он нас обережет», - сказал начальник хлебозавода Виктор.

Ранее в Минобороны России показали, как военные пекари приготовили куличи для бойцов в Запорожской и Херсонской областях. После того, как пасхальный хлеб достали из печи, военные провели ритуал освящения угощения.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.