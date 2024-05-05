Провокаторы в Нью-Йорке попытались сорвать акцию в память о ветеранах

Антироссийские активисты попытались сорвать акцию в память о ветеранах Великой Отечественной и Второй мировой войн в Нью-Йорке. Провокаторы выкрикивали антироссийские лозунги и пытались заблокировать колонну участников акции на Бруклинском мосту, пишет ТАСС.

После того, как эта попытка не удалась, протестующие попытались перегородить проход к мемориалу погибшим во Второй мировой, но не смогли к нему подойти.

Участники шествия спокойно продолжили свой путь под охраной полиции и не поддаются на многочисленные провокации.