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Провокаторы в Нью-Йорке попытались сорвать акцию в память о ветеранах

Участники акции продолжили шествие под охраной полицейских, ведут себя спокойно и не поддаются на провокации.
Ян Брацкий 2024-05-05 06:20:52
© Фото: Syndi Pilar, Keystone Press Agency, Global Look Press

Антироссийские активисты попытались сорвать акцию в память о ветеранах Великой Отечественной и Второй мировой войн в Нью-Йорке. Провокаторы выкрикивали антироссийские лозунги и пытались заблокировать колонну участников акции на Бруклинском мосту, пишет ТАСС.

После того, как эта попытка не удалась, протестующие попытались перегородить проход к мемориалу погибшим во Второй мировой, но не смогли к нему подойти.

Участники шествия спокойно продолжили свой путь под охраной полиции и не поддаются на многочисленные провокации.

#Великая Отечественная война #ветераны #сша #Нью-Йорк
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