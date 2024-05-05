В ЛНР подросток погиб, наступив на взрывное устройство

В ЛНР подросток наступил на взрывное устройство и погиб, еще три человека пострадали. О трагедии сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин и описал обстоятельства случившегося вечером 4 мая.

«Он с тремя друзьями на мотоблоке приехал к пруду, образовавшемуся в заброшенном карьере, на рыбалку, где наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался», - сказано в сообщении в Telegram-канале.

По словам градоначальника, двоих друзей погибшего госпитализировали, еще одному пострадавшему оказали медпомощь и отправили домой. Колягин обратился к гражданам и попросил их не посещать необследованные места, особенно там, где проходили боевые действия. Он призвал быть осторожными и внимательными из-за угрозы неразорвавшихся боеприпасов.