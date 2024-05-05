Одесский экс-депутат заявил, что события 2 мая разрушили Украину

10 лет назад в одесском Доме профсоюзов новые украинские власти убили 42 ни в чем не повинных человека. Еще шестерых расстреляли на улицах неподалеку. И это не была трагическая случайность, шальная пуля или стечение обстоятельств. Это был спланированный акт терроризма на государственном уровне. Людей просто заживо сжигали, а раненых хладнокровно добивали под камеры и глумливые комментарии - чтоб другим больше не повадно было подавать голос. 2 мая 2014 года почувствовавшая вкус первой крови на Майдане Украина окончательно превратилась в зверя. И с тех пор уверенно идет по этому пути.

За это массовое убийство никто так и не наказан. Ни решительных осуждений, ни расследований теракта. И уж тем более никакого раскаяния. Наоборот - причастных к убийству возвели в ранг героев. А значит, по итогам операции против новых нацистских преступников, как и 80 лет назад, должен свершиться трибунал, на котором киевский режим должен ответить за все свои преступления.

В Москве, в Александровском саду, прямо возле Вечного огня, есть ряд небольших постаментов. Всего их 12, на них - названия и золотые звезды. Здесь Ленинград, Сталинград, Севастополь. Это города-герои, которые сражались с фашистами до последней капли крови. И сегодня этот мемориал приобретает особое значение: по сути, ничего не закончилось. Одесса - город, освобожденный 80 лет назад от фашистов, снова находится под властью нового нацистского режима. Отправная точка - 2 мая 2014 года, столкновения на улицах и горящий Дом профсоюзов.

В начале мая в Одессе проходят многотысячные митинги. Эти люди выступают не за присоединение к нашей стране, как может показаться поначалу. Они просто хотят жить в мире и чтобы их права - в частности, говорить на родном русском языке - соблюдались. Они надеялись, что украинские власти увидят масштаб протестов и прислушаются. Одесситы ошиблись: в Киеве уже готовились к показательной и жестокой карательной акции - к массовому убийству мирных людей.

Сейчас известны даже основные организаторы теракта, который Киев устроил против собственного народа.

«Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота. В обсуждении принимали участие глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский», - заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Это боль, это боль непреходящая. Потому что если бы этих мерзавцев наказали, пусть не по всей строгости, оно бы легче дышалось. Этих мерзавцев надо судить не просто за то, что они убили людей на Куликовом поле, на Греческой площади. А за то, что они разрушили Украину», - говорит бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук.

За прошедшие 10 лет на Украине пытались обвинить в трагедии Россию - якобы это агенты Кремля подожгли Дом профсоюзов. Неисправную проводку - будто пожар вызвало короткое замыкание. Краску, которая при возгорании выделяла токсичный газ. Наконец, сквозняк, который разжег горящую баррикаду на входе. В итоге никто из убийц не понес наказания. Но срока давности по такому преступлению не будет, заявляют в нашей стране.

«По итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского «обыкновенного нацизма», его путь, все его преступления. И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. Срока давности не будет. Виновных в одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности», - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Несмотря на все попытки заставить Одессу забыть о трагедии, это здание превратилось в один из важных символов и аргументов - почему Украине нужна денацификация. И почему Россия проводит специальную военную операцию. Чтобы такого больше никогда не было.

Как развивались события 2 мая в Одессе, как местные власти были связаны с боевиками и почему террором против населения Украины киевский режим подписал себе приговор, смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».