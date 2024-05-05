Фронтовой священник отец Максим заявил, что в окопах нет атеистов

Православные сегодня встречают главный христианский праздник – Пасху – Светлое Христово Воскресение. Торжественные службы завершились сегодня ночью, но колокольный звон будет разливаться по стране в течение всей следующей недели. Это тоже одна из традиций праздника – всю светлую Седьмицу верующие празднуют победу жизни над смертью, в это время звонить в колокола может любой желающий.

Пасхальные службы прошли ночью в храме Христа Спасителя и в Главном храме ВС РФ. По традиции, российский лидер присутствовал на ночном богослужении в храме Христа Спасителя. Вместе с Путиным службу, которую совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Президент и патриарх также обменялись пасхальными подарками.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил торжественный молебен и обратился к верующим с поздравлением и напутственной речью.

«Русская Православная церковь сегодня продолжает активно помогать тем, кто рискуя жизнью, находится на передовых рубежах защиты Отечества и традиционных христианских ценностей, кто потерял родных и близких, лишился крова или получил ранение», - сказал патриарх.

Он заверил, что церковь будет молиться о даровании победы света над тьмой и правды над ложью.

В Главном храме Вооруженных сил праздничная служба с момента возведения храма состоялась в четвертый раз. Там ее возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност. По уже сложившейся традиции в начале службы спел православный хор инженерных войск России. На эту службу в Парк Патриот приезжает много военных с семьями и детьми.

Фронтовой священник отец Максим считает, что молитва может оказаться сильнее любого бронежилета. Он вернулся из зоны СВО, приехал в короткий отпуск домой, чтобы встретить Пасху. Рассказал, что с началом боевых действий понял что он нужен бойцам именно там. На линии фронта он также несет свою службу - исповедует бойцов, освящает технику, поддерживает веру военнослужащих и их боевой дух. Но не раз выходил с солдатами на передний край, за что получил позывной Серафим - в честь шестикрылого огненного ангела.

«Мне рассказывал командир одного подразделения, как у него граната Ф-1 прямо под ногами не взрывается, потом вторая не взрывается. Тогда он понял, что надо идти креститься», - рассказал иерей Максим Серпицкий.

О том, что значит Пасха для верующих, как к ней готовились и как праздник встретили православные в России, какие символы несет в себе сама Пасха смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».