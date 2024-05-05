Умер актер Бернард Хилл из «Титаника» и «Властелина колец»

Британский актер Бернард Хилл скончался в возрасте 79 лет, сообщает BBC со ссылкой на агента Лу Коулсона. Это произошло сегодня рано утром. Причины смерти не называются. Известно, что Бернард Хилл жил в городе Ипсуич в Великобритании.

Хилл снимался больше 30 лет. Актер театра, телевидения и кино впервые прославился благодаря роли Йоссера Хьюза в сериале BBC «Мальчики из черного материала» Алана Блисдейла 1982 года.

Это помогло Хиллу начать звездную карьеру, включающую роль капитана «Титаника» Эдварда Джона Смита в фильме Джеймса Кэмерона 1997 года и Теодена, короля Рохана, в трилогии Питера Джексона «Властелин колец».

Хилл - единственный в истории актер, который снялся сразу в двух фильмах, получивших 11 статуэток «Оскар» («Титаник» и «Властелин колец: Возвращение короля»).