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Умер актер Бернард Хилл из «Титаника» и «Властелина колец»

Хилл - единственный в истории актер, который снялся сразу в двух фильмах, получивших 11 статуэток «Оскар».
Владимир Рубанов 2024-05-05 18:12:20
© Фото: Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de

Британский актер Бернард Хилл скончался в возрасте 79 лет, сообщает BBC со ссылкой на агента Лу Коулсона. Это произошло сегодня рано утром. Причины смерти не называются. Известно, что Бернард Хилл жил в городе Ипсуич в Великобритании.

Хилл снимался больше 30 лет. Актер театра, телевидения и кино впервые прославился благодаря роли Йоссера Хьюза в сериале BBC «Мальчики из черного материала» Алана Блисдейла 1982 года.

Это помогло Хиллу начать звездную карьеру, включающую роль капитана «Титаника» Эдварда Джона Смита в фильме Джеймса Кэмерона 1997 года и Теодена, короля Рохана, в трилогии Питера Джексона «Властелин колец».

Хилл - единственный в истории актер, который снялся сразу в двух фильмах, получивших 11 статуэток «Оскар» («Титаник» и «Властелин колец: Возвращение короля»).

#в стране и мире #Кино #титаник #Оскар #актер #Великобритания #культура #властелин колец #Бернард Хилл
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