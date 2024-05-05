Тысячи людей каждый день приходят на Поклонную гору в Москве, чтобы посмотреть на трофейную натовскую технику и убедиться, что нет такого танка или БМП, который не могли бы уничтожить русские воины. А западные газеты негодуют.

Немецкий таблоид Bild вышел в свет с заголовком «Путин заставил немецкие танки прогнуться». Газета не скрывает своего раздражения и возмущается тем, что поверженному немецкому танку Leopard при доставке в Москву показательно согнули орудие.

На Поклонной горе выставили больше 30 единиц боевой техники. Это несокрушимая, закатанная в тяжелую броню западная помощь Украине. Пожалуй, на этой выставке трофеев он главный экспонат - американский Abrams.

«Самый точный, самый надежный, самый неуязвимый танк в мире» - так американская оборонка описывала свой М1 Abrams. Первая же встреча с нашими пехотинцами под Авдеевкой показала, что это далеко не так. И Abrams горят не хуже всей остальной натовской техники. Вот так сейчас выглядит бессмысленная надежда киевского режима на победу над Россией.

«Это основной боевой танк армии США, первая модификация М1А1. Привезли его из Авдеевки. Это один из первых танков, который был уничтожен попаданием ПТУР «Корнет». Потом добили FPV-дронами. Горел он полностью», - рассказывает экскурсовод.

Ни многослойная броня, ни активная защита, ни крайняя секретность, с которой Киев применял эти танки, не помогли ему.

Экспозиция на Поклонной горе приурочена к 79-й годовщине Великой Победы. Поэтому современная немецкая бронетехника на площадке стоит рядом с техникой Третьего рейха. Той самой, что уже однажды появлялась на нашей земле. Стоит рядом как напоминание о том, чем это для Германии тогда закончилось.

Что касается немецкой техники, то на выставке наблюдается некая преемственность поколений. Там есть немецкая самоходная установка Marder 2 образца 1942 года. Она была подбита и захвачена советскими солдатами. И есть Marder нового поколения. Он привезен сюда нашими бойцами из зоны проведения СВО. Что же, одно название - одна судьба.

Немецкая журналистка Алина Липп, посетив выставку трофеев и увидев там сожженную и захваченную технику ФРГ была настолько глубоко поражена, что записала обращение к правительству с просьбой еще раз как следует подумать, на что ее страна тратит колоссальные деньги.

«Очень печально, что именно в этом парке, который был основан в честь победы над немецким фашизмом, должна вновь находиться свежая немецкая военная техника. Я бы хотела обратиться как женина к женщине и передать привет поджигателям войны: госпоже Страк-Циммерманн, госпоже Бербок и госпоже Урсуле фон дер Ляйен. Действительно ли нужно так много денег тратить на украшение улиц Москвы? Не лучше ли потратить эти деньги на нужды Германии?» - сказала она.

Организаторы выставки приглашали послов западных стран оценить всю красоту и надежность их вооружения. Тех самых стран, что поставляют это вооружение киевскому режиму. Но никто из представителей вышеперечисленных стран не пришел на позорную для них экспозицию.

Пришли многие другие. По приглашению Минобороны России посмотреть на подбитую западную технику пришли военные атташе более чем 50 стран мира, включая Индию, Египет, Малайзию, Сирию и ЮАР.

Военный атташе Сирийской Арабской республики, чья страна сама пережила тяжелую войну с вмешательством США и НАТО, говорит, что это очень хорошая наглядная демонстрация и напоминание истории для тех, кто опять пытается воевать с Россией.

«Пусть они сами своими глазами увидят. Вот их техника стоит здесь. Техника уничтожена. Именно Парк Победы. Это напоминает победу во второй мировой войне. Великой Отечественной войне. Такая же победа будет. И будем отмечать именно здесь», - сказал Даюб Али Хамид.

О выставке трофеев спецоперации на Поклонной горе, подготовке к 79-летию Победы, посвящении в юнармейцы и новом памятнике легендарному советскому фильму «А зори здесь тихие» смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».