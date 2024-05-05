В Москве высадили сибирские кедры в память о погибших военкорах

В столичном парке имени Артема Боровика заложили кедровую аллею в память о военных корреспондентах, погибших в зоне боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. В числе погибших – военные журналисты и офицеры войск правопорядка полковник Сергей Постнов и старший лейтенант Анатолий Ягодин.

«Молодые сибирские кедры станут символом незабвенности подвига российских военкоров, отдавших жизни при исполнении профессионального долга», – передает радио Sputnik.

В памятной церемонии принял участие начальник Главного военно-патриотического управления Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков. Он назвал работу журналистов трудной, опасной, но необходимой по объективному освещению событий в зонах вооруженных конфликтов.

Акция «Сад памяти» в парке имени Артема Боровика носит международный характер. Журналист Постнов работал в составе группировки «V» прорывался в Гостомель, участвовал в освобождении городов и населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики, где он погиб 14 июня 2022 года.

Старший лейтенант Анатолий Ягодин погиб в 1996 году при выполнении редакционного задания на Северном Кавказе. Награжден орденом Мужества (посмертно). В память о военном журналисте уже 26 лет подряд проводиться всероссийский турнир по рукопашному бою.