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Путин подарил щенка девочке Маше из Макеевки

Школьница каждый день встречает с российским флагом российские военные самолеты и вертолеты.
Владимир Рубанов 2024-05-05 16:57:29
© Фото: PushilinDenis, Telegram © Видео: PushilinDenis, Telegram

Владимир Путин подарил щенка 9-летней Маше из Макеевки, которая с российским флагом встречает российские военные самолеты и вертолеты. Питомца девочке передали первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин.

Девочка очень хотела завести щенка, сообщил Пушилин, отмечает Life.

Отец Маши - военный, он защищает Донбасс с 2015 года. Ее брат Дмитрий - сотрудник МЧС. Школьница рассказывала «Звезде», что занимается балетом и цирком.

Летчики штурмовой авиации ВКС России часто видят девочку. Они разыскали Машу и пригласили к себе на аэродром. Школьница посидела за штурвалом и проводила самолеты на очередное задание.

Маша рассказала «Звезде», что хочет быть и воздушной гимнасткой, и летчиком, и кондитером, и укротителем котов.

#вкс россии #в стране и мире #ДНР #Владимир Путин #денис пушилин #подарок #сергей кириенко #Щенок #Макеевка
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