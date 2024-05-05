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Финляндия намерена построить завод по производству тротила

Такое решение обсуждается в связи с необходимостью увеличения производства взрывчатых веществ.
Ирина Егорова 2024-05-05 15:26:01
© Фото: IMAGOJouni Porsanger, Global Look Press

Финляндия запланировала в кратчайшие сроки построить в стране завод по производству тротила. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Издание Ylе уточняет, что это будет не собственный проект страны, а реализация сотрудничества со странами Северной Европы и другими союзниками.

«Необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы также должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе», - объявил глава финского оборонного ведомства.

Министр уточнил, что решения о том, где будет развернута стройка будущего завода пока нет. План предприятия, по словам Хяккянена, уже был обсужден с бизнесменами и частными инвесторами. Также он отметил, что работа завода по производству тротила должна запуститься через год или два, так как во взрывчатом веществе нуждается Украина.

Тротил используется в артиллерийских и минометных снарядах. Единственный завод по производству тротила в ЕС в настоящее время находится в Польше, и его продукции недостаточно для удовлетворения высокого спроса на Украине.

#в стране и мире #завод #строительство #Финляндия #взрывчатка #планы #тротил
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