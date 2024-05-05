В Бердянске сотрудник колонии погиб из-за взрыва автомобиля

В Бердянске в Запорожской области подорвали автомобиль сотрудника местной исправительной колонии. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Об этом сообщает Следственный комитет России. Трагедия произошла 5 мая 2024 года.

По данным следствия, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под машину сотрудника исправительной колонии, где оно сработало. На кадрах видно, что в автомобиле выбиты стекла, есть сильные повреждения по кузову автомобиля. Следователи на месте изъяли фрагменты взрывного устройства, опрашивают очевидцев для установления все обстоятельств произошедшего. Имя и должность погибшего не уточняются.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и незаконном ношении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК). Первая статья подразумевает пожизненное лишение свободы, вторая - до восьми лет тюрьмы.