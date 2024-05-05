Кредиторы Украины хотят добиться выплат процентов по госдолгу

Ряд держателей европейских облигаций, который кредитовал Украину, намерен в ближайшее время оказать давление на Киев из-за непогашенных долгов. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что выплаты потребуют, несмотря на продолжающийся украинский конфликт. Киеву напомнят об обязательствах по погашению процентов по долгу уже в следующем году.

«Группа владеет примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов», - передает сообщение телеканал «360».

Как уточняет WSJ, инвесторами являются американские международные компании BlackRock и Pimco, которые уже начали создавать отдельный комитет и наняли юристов для переговоров с киевскими властями.

Как сообщает издание, кредиторы рассчитывают на то, что Украина, которая начала получать финансовую помощь от Вашингтона в размере 60,6 миллиарда долларов, могла бы возобновить выплаты в обмен на прощение значительной части непогашенного долга. При этом, если сделку заключить не удастся, Украина может объявить дефолт уже в августе этого года - когда закончится срок действия долговых каникул для держателей облигаций. Такой исход негативно отразится на репутации страны среди инвесторов и осложнит попытки привлечь дополнительные займы, отмечают авторы публикации.