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В Ростовской области с рельсов сошел грузовой поезд

Из-за происшествия были задержаны пассажирские составы, направлявшиеся на курорты.
Сергей Лебедев 2024-05-05 11:00:24
© Фото: prokutp, Telegram

В минувшую субботу около половины восьмого вечера в Ростовской области на станции Куберле с рельс сошел электровоз грузового поезда. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге. В результате происшествия никто не пострадал.

«Нарушен габарит соседних путей, повреждена опора контактной сети», - отметили в пресс-службе СКЖД.

Из-за остановки движения были задержаны восемь пассажирских поездов, направлявшихся в сторону курортов или оттуда. Максимальное отклонение от графика составило до 9 часов. 

Что стало причиной происшествия не сообщается. Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку по факту ЧП.

Напомним, в апреле этого года Красноярском крае три вагона грузового состава сошли с рельсов, после чего, в один из них врезался пассажирский поезд.

#поезд #станция #Ростовская область #электровоз #СКЖД #рельс #куберле
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