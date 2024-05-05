В Ростовской области с рельсов сошел грузовой поезд

В минувшую субботу около половины восьмого вечера в Ростовской области на станции Куберле с рельс сошел электровоз грузового поезда. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге. В результате происшествия никто не пострадал.

«Нарушен габарит соседних путей, повреждена опора контактной сети», - отметили в пресс-службе СКЖД.

Из-за остановки движения были задержаны восемь пассажирских поездов, направлявшихся в сторону курортов или оттуда. Максимальное отклонение от графика составило до 9 часов.

Что стало причиной происшествия не сообщается. Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку по факту ЧП.

Напомним, в апреле этого года Красноярском крае три вагона грузового состава сошли с рельсов, после чего, в один из них врезался пассажирский поезд.