Кабмин постановил создать комиссию по борьбе с нелегальной занятостью

Правительство России постановило создать региональные межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом свидетельствует постановление, размещенное на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что субъекты РФ должны создать подобные комиссии в течение трех месяцев со дня вступления документа в силу. Комиссии будут ответственны за мониторинг результатов мер по противодействию нелегальной занятости.

В этот срок также полагается установить состав комиссии и определить перечень муниципалитетов, в которых будут созданы рабочие группы комиссии.

За исполнением правительственного постановления будет следить Министерство труда России.