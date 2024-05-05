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Кабмин постановил создать комиссию по борьбе с нелегальной занятостью

Основной задачей комиссии станет мониторинг результатов работы правительства по противодействию нелегальной занятости.
Елизавета Кондрикова 2024-05-05 00:27:49
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Правительство России постановило создать региональные межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом свидетельствует постановление, размещенное на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что субъекты РФ должны создать подобные комиссии в течение трех месяцев со дня вступления документа в силу. Комиссии будут ответственны за мониторинг результатов мер по противодействию нелегальной занятости.

В этот срок также полагается установить состав комиссии и определить перечень муниципалитетов, в которых будут созданы рабочие группы комиссии.

За исполнением правительственного постановления будет следить Министерство труда России.

#Россия #михаил мишустин #Кабмин РФ #нелегальная занятость
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