Министр экономики Франции сбил велосипедиста

Французский министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр на своем личном автомобиле сбил велосипедиста. Авария произошла вечером в минувшую пятницу в 6-м округе Парижа, сообщает Le Figaro.
По предварительным данным, происшествие случилось из-за того, что велосипедист проехал на красный сигнал светофора. Его с травмой головы доставили в больницу.
Брюно Ле Мэр в результате ДТП не пострадал. Он прошел тест на содержание алкоголя в крови, который показал отрицательный результат.
Также министра проверили на наличие наркотиков в организме. Запрещенные вещества обнаружены не были.
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