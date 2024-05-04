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Министр экономики Франции сбил велосипедиста

Брюно Ле Мэра проверили на алкоголь и наркотики.
Сергей Лебедев 2024-05-04 09:42:03
© Фото: IMAGO, Alexis Sciard, Global Look Press

Французский министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр на своем личном автомобиле сбил велосипедиста. Авария произошла вечером в минувшую пятницу в 6-м округе Парижа, сообщает Le Figaro.

По предварительным данным, происшествие случилось из-за того, что велосипедист проехал на красный сигнал светофора. Его с травмой головы доставили в больницу.

Брюно Ле Мэр в результате ДТП не пострадал. Он прошел тест на содержание алкоголя в крови, который показал отрицательный результат.

Также министра проверили на наличие наркотиков в организме. Запрещенные вещества обнаружены не были.

#Франция #авария #Париж #ЧП #ДТП #Брюно Ле Мэр #минист
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