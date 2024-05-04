Средства ПВО перехватили 4 ракеты ATACMS над Крымом

Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ пытались ударить оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.

Отмечается, что дежурные силы противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты в небе на Крымским полуостровом.

ATACMS - тактическая баллистическая ракета класса земля - земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 километров. Пусковыми установками ракет являются реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и M142 HIMARS.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.