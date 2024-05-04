МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Средства ПВО перехватили 4 ракеты ATACMS над Крымом

ВС РФ пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на Крымском полуострове.
2024-05-04 07:00:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ пытались ударить оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.

Отмечается, что дежурные силы противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты в небе на Крымским полуостровом.

ATACMS - тактическая баллистическая ракета класса земля - земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 километров. Пусковыми установками ракет являются реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и M142 HIMARS.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#Крым #Минобороны России #ВС РФ #ATACMS #средства пво
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049