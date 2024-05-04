Сегодня в Хабаровске произошел сильный пожар в торговом центре, расположенном на улице Краснореченская. В здании загорелась кровля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Горит кровля здания. Самостоятельно вышли на улицу 270 человек», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что на месте происшествия работают два десятка специалистов. Задействовано десять единиц техники. Площадь пожара составила 1 100 квадратных метров.

О пострадавших на данный момент не сообщается. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.