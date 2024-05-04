МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Хабаровске произошел сильный пожар в торговом центре

Площадь пожара составила 1 100 квадратных метров.
Сергей Лебедев 2024-05-04 06:24:47
© Фото: МЧС России

Сегодня в Хабаровске произошел сильный пожар в торговом центре, расположенном на улице Краснореченская. В здании загорелась кровля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Горит кровля здания. Самостоятельно вышли на улицу 270 человек», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что на месте происшествия работают два десятка специалистов. Задействовано десять единиц техники. Площадь пожара составила 1 100 квадратных метров.

О пострадавших на данный момент не сообщается. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

#пожар #МЧС #огонь #хабаровск #Возгорание #торговый центр
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049