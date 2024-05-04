Сербские спасатели нашли троих заблудившихся в ущелье россиян

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Сербии нашли и спасли трех россиян, которые заблудились сегодня в Овчарско-Кабларском ущелье на западе страны. Об этом сообщает издание «Вечерне новости».
Граждане России, две девушки и молодой человек, сошли с трассы и застряли в труднодоступном месте.
Ранее сообщалось, что туристов нашли трое пожарных-спасателей, они провели операцию по эвакуации. Местность, на которой нашли граждан России, достаточно труднодоступна.
Поиски в ущелье на горе Каблар начались около 18:00. Спасательные отряды спешили, чтобы найти заблудившихся туристов до темноты.
Россияне находились в части так называемых скитов Саввы. В Овчарско-Кабларское ущелье расположены несколько средневековых монастырей.
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