Россия сигнализирует о неизбежности своей победы, показывая трофейную военную технику стран НАТО и Украины в Москве, пишет The Washington Post.

Выставка в Музее Победы на Поклонной горе проходит накануне празднования Дня Победы 9 мая, которое сильно отличается от прошлогоднего, когда Украина готовила так называемое летнее контрнаступление с использованием новой западной военной техники, пишет газета.

В этом году украинские войска потеряли новые населенные пункты, а поставки оружия с Запада замедлились.

На выставке представлено больше 30 единиц военной техники из 12 стран, отмеченных флагами стран происхождения. В том числе американский танк Abrams, боевая машина пехоты M2 Bradley, немецкий танк Leopard 2, британские бронированные Husky и Mastiff.

Многие из этих машин были с большой помпой отправлены на Украину для ее летнего наступления, которое потом увязло. «Наша победа неизбежна», - написано на рекламных щитах вокруг места проведения выставки, отмечает газета.

Выставка трофейной западной техники на Поклонной горе открылась 1 мая. Там уже побывали, в частности, 85 представителей военно-дипломатического корпуса из 52 стран.