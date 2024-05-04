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В парке «Патриот» открыли памятник женщине, разносящей письма

За время Великой Отечественной войны работники почты в общей сложности доставили адресатам больше 10 миллиардов писем.
Владимир Рубанов 2024-05-04 20:34:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Их ждали с особым трепетом и тревогой, это они приносили в дом заветный солдатский треугольник - такую долгожданную весточку с фронта. В парке «Патриот» открыли памятник так называемой письмоносице. Так в деревнях тогда называли женщин, разносивших корреспонденцию. Часто это были совсем юные девушки с тяжелой сумкой наперевес - им надо было обойти сразу несколько сел.

Приходилось приносить не только радостные вести, но и трагические - доставлять похоронки. За время Великой Отечественной войны работники почты в общей сложности доставили адресатам больше 10 миллиардов писем. Памятник в парке «Патриот» создали по мотивам фильма Волга-Волга, где образ сельской девушки-почтальонки блистательно воплотила Любовь Орлова.

#Парк Патриот #открытие #Памятник #Великая Отечественная война #письма #почта
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