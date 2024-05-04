Герои СВО рассказали о подготовке к Параду Победы на Красной площади

У этой очереди, кажется, нет ни конца ни края - небывалый ажиотаж. Выставка на Поклонной горе - центр притяжения желающих взглянуть на поверженную западную технику. Среди гостей сегодня и участники специальной военной операции. Бойцы приехали в Москву прямо с передовой.

«Ничего особенного нет. Наша техника лучше. Все горит, все ломается. Пусть люди посмотрят трофеи. Все равно интересно, на чем воюют враги наши», - говорят они.

Они-то точно лучше других знают: натовские машины, будь то немецкие Leopard, американские Abrams или Bradley, горят очень ярко и очень часто. Герой России, командир мотострелкового батальона Михаил Петелин не только видел сгоревшие иностранные машины на фронте, но и вместе товарищами доводил их до такого состояния.

«На фоне Bradley мы сейчас стоим. Была уничтожена на Запорожском направлении. Противник пытался прорвать нашу оборону. С правого фланга запустили его в центр нашей обороны, на свои минные поля. Первые две машины подорвались на минных полях. Противник решил продолжить наступление с левого фланга, там пошли две Bradley и танк. Оставшиеся Bradley были уже уничтожены из ручного противотанкового гранатомета», - рассказывает Михаил.

Вот и другой Герой России, командир танкового взвода Николай Матреницкий подтверждает: неуязвимой техники не существует. Младший лейтенант на фронте с самого начала СВО. Ему есть что вспомнить. Просим рассказать о подвиге, и офицер, прогуливаясь вдоль экспонатов, скромно вспоминает, как они вместе с товарищами обороняли опорный пункт, как бились с превосходящими силами боевиков, как отбивали многочисленные атаки и как захватывали трофеи.

«В ходе боя мы уничтожили два танка польской модификации Т-72 М1, после чего противник начал отступать, и по отходящему противнику мы вели сосредоточенный огонь. Уничтожили еще два БМП и около 20 человек националистов. После боя взяли трофейную машину Т-72 М1 польской модификации», - рассказывает Николай.

Бойцы приехали в столицу, конечно, не только ради выставки. Каждому из них предстоит 9 Мая пройти в парадной коробке по брусчатке Красной площади. Сейчас военнослужащие каждый день тренируют строевой шаг. Признаются, что волнуются. Но подчеркивают: для них участие в Параде Победы - огромная честь. Как дань памяти дедам и прадедам, которые освобождали мир от фашистов.

«Это большая гордость, большая честь - попасть на парад. В коробку СВО. Этот парад будет первым, где будут участвовать бойцы СВО. Соответственно, не подведем, покажем мастер-класс», - говорит командир отделения разведки Александр Ялдинов.

Стрелок-штурмовик Александр Ерошов говорит, что история повторяется.

«Мы этот парад представляем ветеранам, которые когда-то там тоже воевали. Отдаем дань уважения. Победа будет за нами», - говорит Александр.

Военнослужащие в форме и с наградами вызвали неподдельный интерес у посетителей выставки. Бойцам жали руки, делали совместные снимки, хлопали по плечу и говорили слова благодарности. Особенно были рады встрече маленькие гости экспозиции. Ведь для детей это редкая возможность примерить настоящий боевой шлем и, конечно, пообщаться с нашими защитниками.

«Я думаю, что у них противоречивые эмоции. И гордость, и, конечно, боль, потому что они очень много пережили. Я только хочу, чтобы они были живы все», - говорит одна из посетительниц выставки.

Больше трех десятков экспонатов, тысячи людей. Больше всего людей, конечно, около подбитого американского танка Abrams. Но очереди из желающих подойти как можно ближе скапливаются и у других боевых машин.

У каждого экспоната на этой выставке, конечно, своя история того, как он попал к нашим военнослужащим. Однако у многих образцов есть одна общая особенность. Часто боевики просто бросали технику, которая увязла в грязи, не выдержав бездорожья, практически целую. Как, например, БТР М113 производства США. Гусеницы с резиновыми накладками не выдержали грязи, и машина застряла. Экипаж разбежался. А наши бойцы забрали бронетранспортер в сентябре 2022 года в Херсонской области.

Немецкая боевая машина пехоты Marder с бортовым номером 323 увязла в артиллерийской воронке. Боевики ее тоже бросили - в поселке Северное в ДНР. Чтобы эвакуировать БМП, наши бойцы развернули целую операцию. Сначала саперы разминировали подходы, а затем эвакуационная команда вывезла немца в тыл под покровом ночи. Мы снимали этот образец в конце марта на площадке ходовых испытаний в Донбассе.

Выставка трофеев будет работать на Поклонной горе до конца мая. Здесь действительно есть на что посмотреть. А бойцы тем временем уехали продолжать тренировки по чеканке шага. Совсем скоро у них очень важный день. А затем - опять на передовую, выполнять боевые задачи.