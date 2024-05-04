Политолог Ярыгин рассказал, как американский ВПК лоббирует войны

Американский военно-прамышленный комплекс заинтересован в развитии конфликтов в Европе и по всему миру, заявил «Звезде» доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Но и предприятия в сфере энергетики или транспорта тоже влияют на решения американских политиков, чтобы выдавливать другие страны с рынков, в том числе силовыми методами.

Американские лобби очень влиятельны. Они финансируют политиков разного уровня - и президентов и конгрессменов, которые потом продвигают интересы отдельных предприятий или целых индустрий.

«ВПК в США очень разнообразный. Это и производство техники, и программного обеспечения для современной техники, авиапредприятия, производство сплавов для брони и производство, например, урана. Недавно Сенат США одобрил запрет на импорт урана из России. И самым громким голосом был сенатор из Вайоминга, где находится местное производство урана», - рассказал Ярыгин.

Военное лобби действует и через республиканцев, и через демократов, финансируя их во время выборов. Его конечная цель - продвигать свои интересы. И это не только промышленность, но и связанные производства. Кроме того, на решения американских политиков влияют те, кто заинтересован в перехвате рынков, где доминировала, например, Россия.

«В течение нескольких лет США последовательно выдавливали Россию с газового рынка Европы. И сейчас сжиженный природный газ поставляют туда в основном США. Это частные компании, не госсектор, их много, но они объединяются под своим интересом выступать против России и в поддержку развития конфликта в Европе. Они создавали для России сначала экономическую невозможность работать на рынке Европы, а теперь создают уже такую геополитическую невозможность. Так происходит выдавливание», - рассказал эксперт.

Кроме газа, противостояние России через конфликты лоббируют компании в сфере металлургии, сельского хозяйства, транспорта. Например, Северный морской путь из Азиатско-Тихоокеанского региона быстрее и безопаснее, но США побуждают азиатских партнеров избегать его. В этой сфере действуют американские транспортные и страховые компании, ориентированные на транспорт товаров из АТР в Европу.

Большинство населения США выступает против любого военного конфликта, считает эксперт. Соединенные Штаты ведут военные действия практически постоянно. У американцев есть и историческая, и этническая, и прагматичная усталость от войн. Потому что надоело финансировать конфликты вместо решения внутренних проблем.

Однако Белый дом слышит обычных людей Америки, но не слушает их, говорит политолог. Финансирование избирательных кампаний в США все дороже и дороже с каждым циклом.

«Те, кто избирается, приходит к власти с помощью колоссальных средств. Избирательные кампании все дороже. И это же не просто Трамп и Байден, которые сейчас баллотируются в президенты. Это те люди и группы интересов, которые стоят за ними. И у победителя появятся перед ними определенные обязательства. И конечно он будет исполнять эти обязательства. И конечно спонсоры избирательных кампаний придут к нему и предъявят счет», - рассказал Григорий Ярыгин.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что военно-промышленный комплекс США получает огромные заказы в ходе конфликта на Украине, поэтому Вашингтону выгодно его затягивать.