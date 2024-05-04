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Военные поздравили с Днем Победы ветерана из Горловки

Военные и юнармейцы пришли к Василию Попову в гости, где лично поздравили его, подарили цветы и пожелали здоровья. Попов поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.
2024-05-04 15:20:16
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Ветерана Великой Отечественной войны Василия Никифоровича Попова поздравили с наступающим Днем Победы военнослужащие 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск, передает Минобороны. Вместе с военными ветерана пришли поздравить и юнармейцы. Их встретила Татьяна Дмитриевна, жена фронтовика - пригласила в дом, где Попов ожидал гостей в парадной форме и с медалями на груди.

Гости выразили фронтовику благодарность за совершенный подвиг и самоотверженность, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками, пожелали крепкого здоровья и вручили цветы. Ветеран Великой Отечественной войны рассказал о первых днях боевых действий.

«После ранения попал в артиллерию связистом. Гордо шел до Берлина, от Берлина до Праги. В 1948 году на День Красной армии домой вернулся, был снег небольшой, мороз», - рассказал Попов.

В беседе с военнослужащими, ветеран войны поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах. А также поблагодарил военнослужащих за поздравления и каждому пожал руку.

«Крепкая рука, видно, что человек прошел тяготы и лишения войны, внес вклад в победу нашу.  Когда то они более 70 лет назад защищали нашу Родину, сегодня это выполняем мы и такая преемственность поколений идет. Важная была встреча, и приятно было пожать руку такому человеку», - поделился впечатления в военнослужащий ВС РФ с позывным «Индеец».

По словам юнармейца Никиты, в Горловке осталось очень мало ветеранов, поэтому эту встречу с Василием Поповым считает большой честью для себя. Мальчик отметил, что хочет продолжать дело наших воинов и в этом году намерен поступать в Нахимовское училище.

Материал подготовила Ирина Егорова и Николай Баранов

#в стране и мире #Минобороны России #день победы #Горловка #военнослужащие #поздравление
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