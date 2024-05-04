Рублев обыграл американца Фритца и вышел в финал «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Тэйлора Фритца в полуфинале турнира серии ATP Мастерс 1000 в Мадриде, который проходит на грунтовом покрытии. Матч продолжался 1 час 14 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3.

Россиянин, который является 8-ой ракеткой мира, за игру 5 раз подал на вылет, допустив при этом 3 двойные ошибки, и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Фритц, занимающий 13-ю строчку в рейтинге ATP, сделал 7 эйсов и взял один гейм на подаче соперника.

Напомним, в 1/4 финала Рублев победил хозяина корта испанца Карлоса Алькараса со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась почти 2 часа.

В решающей встрече, которая пройдет 5 мая, нашему спортсмену будет противостоять Феликс Оже-Альяссим (35-е место рейтинга ATP). Представитель Канады переиграл в своем полуфинальном поединке чеха Иржи Легечку, который отказался от продолжения борьбы из-за травмы при счете 3:3 в первом сете. Призовой фонд турнира составляет 7,87 миллиона евро.