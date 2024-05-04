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МАК составил окончательный отчет по катастрофе SSJ в Шереметьево

Документ опубликуют после того, как будут получены позиции от представителей Франции, Германии и США.
Сергей Лебедев 2024-05-04 11:04:43
© Фото: Следственный комитет РФ, РИА Новости

Межгосударственный авиационный комитет завершил составление окончательного отчета по катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу МАК. Отмечается, что документ направят Германии, Франции и США, чьи представители участвовали в расследовании.

«На сегодня он рассмотрен всеми членами комиссии, при этом членом комиссии от ПАО "Аэрофлот" проект подписан с особым мнением», - отметили в МАК.

Отмечается, что отчет опубликуют после получения позиции от представителей Франции, Германии и США.

Напомним, 5 мая 2019 года самолет SSJ-100 компании «Аэрофлот» загорелся на взлетной полосе в Москве. Воздушное судно вылетело из столицы в Мурманск, но почти через полчаса экипаж решил экстренно вернуться из-за технических проблем.  

Самолет совершил жесткую посадку со второй попытки. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

#в стране и мире #Катастрофа #Самолет #Sukhoi Superjet 100 #Шереметьево #Трагедия #отчет #МАК
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