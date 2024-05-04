В Москве провели профилактику Вечного огня ко Дню Победы

В канун Дня Победы хранители Вечного огня в Александровском саду провели традиционные профилактические работы. Почетную миссию доверили самым опытным московским газовикам. Работы по техническому обслуживанию занимают не больше 40 минут.

За это время необходимо заменить элементы горелки, чтобы пламя продолжало символизировать собой бессмертие подвига защитников Отечества.

«Сегодня специалисты перенесли пламя Вечного огня на специальную горелку. Она выполнена в аналогичном конструктиве, просто меньших размеров и гарантировано обеспечивает сохранение огня на период профилактических мероприятий. Были заменены все запальные устройства. Это специальные устройства, обеспечивающие воспламенение газа в случае задувания ветра», - объяснил Генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

Горелка Вечного огня представляет собой уникальную конструкцию. Ее разработали с участием большого числа специалистов. Конструкция рассчитана на любые погодные условия: снег, дождь и ураганные порывы ветра.

Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата у стены Московского Кремля зажгли в 1967 году в канун 22-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он горит в знак уважения и благодарности.

«Это одно из тех священных мест, куда люди приходят отдать дань памяти и поклониться подвигу солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Наш коллектив гордится тем, что мы уже 57 лет являемся хранителями священного пламени. Для нас это большая ответственность», - добавил Гасангаджиев.

Хранители Вечного огня проводят плановые осмотры горелки на мемориале ежедневно, а раз в месяц - техническое обслуживание.