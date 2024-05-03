МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские военные заблокировали боевиков у входа в Часов Яр

Населенный пункт является ключом к освобождению других, более крупных городов в ДНР.
Роман Закурдаев 2024-05-03 07:04:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сейчас одно из самих горячих направления спецоперации находится у Часова Яра. При поддержке «Градов» штурмовые группы заблокировали боевиков у входа в населенный пункт и заняли новые позиции у этого важнейшего узла обороны украинских формирований. Часов Яр является ключом к освобождению других, более крупных городов в Донецкой Народной Республике.

Реактивная артиллерия работает максимально близко к передовой, чтобы дотянуться до позиций противника в тылу. На восточной окраине Часова Яра бойцы 98-й дивизии ВДВ берут в клещи националистов у вход в город. Российские военные рискуют ежедневно. Враг находится на расстоянии броска гранаты.

«На шестой день забрали все позиции. Каждый день по две позиции отбивали», - рассказывает стрелок с позывным Парамон.

Бойцу всего 20 лет. В зоне специальной операции он чуть больше полугода, в армии ранее не служил. Парамон работает в двойке со стрелком Шоу, который трудился поваром-кондитером и добровольно пошел в штурмовики.

«У меня брат тут старший. В данный момент пропавший без вести. У него было направление Авдеевка», - говорит боец с позывным Шоу.

Одна из, казалось бы, нерешаемых задач легла на плечи десантника с позывным Цыпа. За трое суток под непрерывным огнем противника боец вынес десятки раненых.

«По нам работали артиллерия, кассеты. Каждые 10-15 секунд прилеты были», - рассказывает военный.

Командир героя-десантника уже направил документы на представление Цыпы к высокой государственной награде.

#ВДВ #ДНР #спецоперация #Град #СВО #часов яр
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049