Российские военные заблокировали боевиков у входа в Часов Яр

Сейчас одно из самих горячих направления спецоперации находится у Часова Яра. При поддержке «Градов» штурмовые группы заблокировали боевиков у входа в населенный пункт и заняли новые позиции у этого важнейшего узла обороны украинских формирований. Часов Яр является ключом к освобождению других, более крупных городов в Донецкой Народной Республике.

Реактивная артиллерия работает максимально близко к передовой, чтобы дотянуться до позиций противника в тылу. На восточной окраине Часова Яра бойцы 98-й дивизии ВДВ берут в клещи националистов у вход в город. Российские военные рискуют ежедневно. Враг находится на расстоянии броска гранаты.

«На шестой день забрали все позиции. Каждый день по две позиции отбивали», - рассказывает стрелок с позывным Парамон.

Бойцу всего 20 лет. В зоне специальной операции он чуть больше полугода, в армии ранее не служил. Парамон работает в двойке со стрелком Шоу, который трудился поваром-кондитером и добровольно пошел в штурмовики.

«У меня брат тут старший. В данный момент пропавший без вести. У него было направление Авдеевка», - говорит боец с позывным Шоу.

Одна из, казалось бы, нерешаемых задач легла на плечи десантника с позывным Цыпа. За трое суток под непрерывным огнем противника боец вынес десятки раненых.

«По нам работали артиллерия, кассеты. Каждые 10-15 секунд прилеты были», - рассказывает военный.

Командир героя-десантника уже направил документы на представление Цыпы к высокой государственной награде.