МО РФ сообщило о поисках троих военнослужащих у берегов Крыма

Спасательные службы ведут поисковые мероприятия у побережья Крыма, где в море унесло лодку с тремя военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие одной из дислоцированных в Крыму воинских частей вышли в открытое море на резиновой весельной лодке 30 апреля около 14:30. Из-за непогоды они не справились с управлением. Ветер унес лодку в море.

Их поиски начались сразу же. Уже с 15 часов сотрудники МЧС России вели поисковые работы на моторной лодке. Для расширения района поиска около 18.30 привлекли вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России. С наступлением темноты дополнительно привлекли три катера Черноморского флота.

Пока военнослужащих не удалось найти.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.