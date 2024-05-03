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МО РФ сообщило о поисках троих военнослужащих у берегов Крыма

Лодку унесло в непогоду в открытое море.
2024-05-03 22:04:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Спасательные службы ведут поисковые мероприятия у побережья Крыма, где в море унесло лодку с тремя военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие одной из дислоцированных в Крыму воинских частей вышли в открытое море на резиновой весельной лодке 30 апреля около 14:30. Из-за непогоды они не справились с управлением. Ветер унес лодку в море.

Их поиски начались сразу же. Уже с 15 часов сотрудники МЧС России вели поисковые работы на моторной лодке. Для расширения района поиска около 18.30 привлекли вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России. С наступлением темноты дополнительно привлекли три катера Черноморского флота. 

Пока военнослужащих не удалось найти.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#вертолеты #Крым #Минобороны России #Черноморский флот #МЧС России #поисковые работы
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