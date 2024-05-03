В Калининграде прокомментировали идею финнов блокировать регион

Отрезание боевого флота страны от его основной территории является классическим casus belli - поводом для войны, заявил «Звезде» пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. Он напомнил, что Калининград и порт Балтийск являются основной базой Балтийского флота.

Если же говорить о сути претензий со стороны балтийских государств о якобы создаваемых РФ помехах для европейского судоходства и авиасообщения, то они абсурдны, сказал Лысков.

Из-за ограничений, которые балтийские страны наложили на нашу Россию, авиасообщение в Калининград сейчас осуществляется тоже над нейтральными водами Балтийского моря. Самолеты российских авиаперевозчиков летают теми же самыми курсами, что и самолеты прибалтийских стран в этом регионе.

«При этом мы не знаем о каких-либо проблемах с навигацией у наших самолетов. Отсюда есть встречный вопрос к нашим финским соседям: почему на финские самолеты эти якобы помехи действуют, а на такие же русские - нет? Все известные способы радиоэлектронного подавления сигнала GPS не разбирают - самолет российской авиакомпании или иностранной», - сказал Лысаков.

Директор Института международных отношений Финляндии Мика Аалтола предложил «запретить или ужесточить» перемещение россиян между Калининградской областью и остальной территорией страны, сославшись на то, что Россия якобы «препятствует полетам».