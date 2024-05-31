МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Анапа лишилась статуса города из-за сельского населения

В прошлом году в Анапе было 203 964 жителя, в том числе 82 695 горожан. По закону их должно быть не меньше двух третей.
Владимир Рубанов 2024-05-31 08:45:02
© Фото: anapaofficial, Telegram

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края проголосовали за изменение статуса города-курорта Анапы. Теперь это муниципальный округ.

В Заксобрании приняли такое решение из-за несоответствия Анапы статусу городского округа по доле городского населения и площади территории городского округа. Эти требования устанавливает федеральный закон.

Изменение статуса Анапы не повлияет на работу органов местного самоуправления и должностных лиц, говорится в сообщении. Это не принесет неудобств местным жителям, заверили депутаты.

Анапа получила статус города указом Николая I от 15 декабря 1846 года. Сейчас в состав округа входят город Анапа с подчиненным хутором Чембурка и два сельских округа - Витязевский и Благовещенский.

В 2023 году в Анапе насчитывалось 203 964 жителя, в том числе 82 695 человек городского населения и 121 269 человек сельского. Закон о муниципальных округах определяет, что в городском округе должно быть не меньше двух третей городского населения, а плотность населения в пять раз выше среднероссийской.

#в стране и мире #Краснодарский край #Население #анапа #территория #городской округ #статус города #муниципальный округ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 