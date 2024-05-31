Анапа лишилась статуса города из-за сельского населения

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края проголосовали за изменение статуса города-курорта Анапы. Теперь это муниципальный округ.

В Заксобрании приняли такое решение из-за несоответствия Анапы статусу городского округа по доле городского населения и площади территории городского округа. Эти требования устанавливает федеральный закон.

Изменение статуса Анапы не повлияет на работу органов местного самоуправления и должностных лиц, говорится в сообщении. Это не принесет неудобств местным жителям, заверили депутаты.

Анапа получила статус города указом Николая I от 15 декабря 1846 года. Сейчас в состав округа входят город Анапа с подчиненным хутором Чембурка и два сельских округа - Витязевский и Благовещенский.

В 2023 году в Анапе насчитывалось 203 964 жителя, в том числе 82 695 человек городского населения и 121 269 человек сельского. Закон о муниципальных округах определяет, что в городском округе должно быть не меньше двух третей городского населения, а плотность населения в пять раз выше среднероссийской.