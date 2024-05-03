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С 1 июня туристам из РФ придется оплачивать визу на Шри-Ланку

Стоимость визы с учетом сервисных сборов превысит $100 (примерно 9 500 рублей).
Ирина Егорова 2024-05-03 18:02:37
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости

С начала июня российские туристы должны будут оплачивать визу на Шри-Ланку, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).  Уточняется, что нововведение актуально для туристов всех возрастов.

«С 1 июня стоимость электронной визы (E-visa) на Шри-Ланку как визы по прибытию составит $75 для туристов всех возрастов, включая младенцев», - говорится в сообщении АТОР. 

Также в итоговую сумму включен сервисный сбор в размере $18,5 и сбор за предоставление услуги $9. Таким образом, российский путешественник заплатит больше $100 (примерно 9 500 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).

Виза и ранее была платной - до ноября 2023 года. Ее размер составлял $50, а по прибытию - $60. При этом для детей до 12 лет она была бесплатной. С конца ноября Шри-Ланка в качестве эксперимента начала оформлять бесплатные визы для туристов из России и ряда других стран. Эксперимент планировалось завершить в конце апреля, но решение было продлено до 31 мая.

Также в сообщении уточняется, что с 1 июня срок действия E-visa станет 60 дней, при этом разрешено въезжать в страну дважды.

#Россия #в стране и мире #Виза #Туристы #туризм #Шри-Ланка #сбор #АТОР
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